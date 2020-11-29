لميس الحديدي عن حل مجلس الزمالك: لا أشمت.. ونترك التحقيقات للنيابة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحل مجلس إدارة بعض الأندية ومراكز الشباب، للتحقيق في مخالفات مالية، قائلةً: إن السؤال الذي يشغل الشارع والجمهور الآن، هل هذه هي نهاية رئيس الزمالك المعزول؟ وكيف سيؤثر هذا الأمر على فريق الزمالك.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض على شاشة "ON": "هذه هي الأسئلة الأهم، التي تشغل الشارع المصري الآن، هل ستتأثر التعاقدات والتجديدات؟ ومن المسئول عن كرة القدم في نادي الزمالك".

وتابعت: "كما نفهم من نص قرار وزير الشباب والرياضة، هذه المجالس في الأندية لن تعود مرة أخرى، وأهم هذه الأندية التي شملها القرار هي مجلس إدارة الزمالك، ويبقى السؤال الأهم بقى الكورة أخبارها إيه في الزمالك؟ خاصة أن فريق نادي الزمالك، متميز جداً في الفترة الأخيرة، واستطاع أن ينافس في بطولة أندية أفريقيا.. ونحن نعلم أن هذا النادي يتعرض لعثرات كبيرة منذ عام 2005، وحتى 2014 عبر سلسلة من مجالس الادارات المؤقتة".

وأردفت: "الناس تسأل لماذا لجنة قضائية تكلف بإدارة النادي؟ وهذا سؤال مهم، لكن ربما يعود ذلك كون النادي به مخالفات مالية، بما ينتج عنها من حالة عدم استقرار، تتطلب وجود لجنة قضائية من عدد من المستشارين والعاملين في الهيئات القضائية، حتى يكون بوسعنا إعادة الانضباط للنادي، ويكون لهم احترامهم ومقدرتهم على اتخاذ ما يلزم حتى لا يحدث خلل بأي شكل من الأشكال".

وواصلت: "الناس تسأل هل سيكون هذا زلزال نادي الزمالك؟لكن خلونا نكون واضحين، هذا زلزال كان متوقعا لوجود اتهامات كثيرة حول مخالفات مالية، وأنا لا أستبق الأحداث ونترك الأمر للجهات القضائية، لكن سلسلة ما حدث للمعزول بداية من قرار الأولمبية المصرية، ثم خسارته للانتخابات البرلمانية، عن دائرة ميت غمر، حيث كان يتحصن الأخير بها لحد كبير، والآن يخسر مقعده كرئيس لمجلس إدارة الزمالك، حتى تنتهي التحقيقات.. هل ستكون النهاية؟ أم لا؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك".

وأتمت: "أنا مش بحب أشمت في أوقات الضعف، لكن الخلاف واضح، أحب أن أواجه في وقت القوة والسلطة لكن في وقت الخسارة بداية من المقاعد البرلمانية، حتى ما حدث اليوم، نترك ذلك للتحقيقات والنيابة، لأن ما يعنينا هو مصير نادي الزمالك، سواء كنادي اجتماعي أو رياضي، ومصير فريق الكرة الممتاز جدا، خاصة أن الفترة الماضية، كانت فترة عصيبة، رغم المهاترات التي شهدتها الأحداث خارج أسوار النادي".