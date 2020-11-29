محمد الشناوي في حلقة خاصة مع "منى الشاذلي" فى أول ظهور بعد فوز الأهلى

في لقاء خاص ولأول مرة بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا يحل محمد الشناوي كابتن الأهلي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" غدا الإثنين.

يحكي الشناوي خلال اللقاء، كواليس خاصة تظهر لأول مرة عن فوز الأهلي بالكأس التاسعة، التي طال انتظار جمهور الأهلي لها، وماذا حدث بين شوطي اللقاء.

كما يروي الشناوي، تفاصيل رفع مؤمن زكريا للكأس، وماذا فعل بعد هدف مجدي أفشة في آخر دقائق مباراة الزمالك، وماذا قال لحكم المباراة، حتى تمر الدقائق الأخيرة وينتهي اللقاء.

وأمام جمهور البرنامج، روى الشناوي قصته مع شارة قيادة الأهلي، وماذا فعل عندما أصبح قائدا للفريق، وكيف تعامل مع لاعبي الأهلي منذ أصبح قائدا لهم.

كما يتضمن اللقاء، حكايات محمد الشناوي مع كرة القدم، وكيف جاء من محافظة الشرقية، باحثا عن فرصة حتى أصبح حارس مصر الأول.