ترامب يتمنى الشفاء لبايدن بعد إصابته بكسر في قدمه

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته بالشفاء العاجل لمنافسه في الانتخابات الأخيرة والرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن، بعد تعرض الأخير لإصابة في قدمه.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية، أن بايدن نُقل إلى عيادة طبية بعد إصابته بالتواء في كاحله، ما أدى إلى كسر بسيط في قدمه أثناء اللعب مع كلبه.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه من المحتمل أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاءً خاصًا لعدة أسابيع.

وقال الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنّ بايدن أصيب بكسور دقيقة في قدمه، وسيحتاج على الأرجح لارتداء حذاء واق لعدة أسابيع.

وذكر مكتب بايدن في بيان، أنّ الحادث وقع يوم السبت، وأنّه زار طبيبًا للعظام يوم الأحد للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية، بعد التواء قدمه أثناء اللعب مع كلبه.

وظنّ الأطباء في بادئ الأمر أنّ نائب الرئيس السابق، 78 عامًا، أصيب فقط بالتواء في الكاحل، لكنهم أمروا بإجراء فحص إضافي.

وقال كيفن أوكونور، الطبيب الخاص ببايدن في بيان منفصل وزعه مكتب الرئيس المنتخب، إنّ "فحصًا بالأشعة المقطعية أكد وجود كسور دقيقة، تحتاج على الأرجح حذاء واقيا للمشي لعدة أسابيع".