نرمين الفقي مطربة في "شارع 9"

تعود الفنانة نيرمين الفقي إلى الدراما التلفزيونية، بعد غياب نحو عامين، وذلك منذ مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي عرض في العام 2019، من خلال مشاركتها في مسلسل "شارع 9".

ويشارك في بطولة مسلسل "شارع 9"، الفنانين محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، ورانيا يوسف، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

ومسلسل "شارع 9" دراما إنسانية، من خلال سرد لحكايات العلاقات الاجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

ويعد مسلسل شارع 9 هو التعاون الثاني بين السيناريست حسين مصطفى محرم، والمخرج محمد عبدالخالق، بعد مسلسل "بيت السلايف" الذي عرض في العام قبل الماضي، وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسني ومنة فضالي وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصيلحي وطارق صبري وعدد آخر من الفنانين.

وعلى جانب أخر تشارك الفنانة نرمين الفقي بمسلسل "لؤلؤ"، ونشرت في شهر سبتمبر الماضي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل "لؤلؤ"، وتفاعل متابعو نرمين مع الصورة، بكلمات تشجيع واشتياق لأعمالها، إذ علق أحد متابعي الفنانة، قائلا: "بالتوفيق يا نجمة.. وحشتنا أعمالك منتظرينك بفارغ الصبر".

وتجسد نرمين خلال أحداث مسلسل "شارع 9"، دور مطربة، فيما يجسد الفنان إدوارد دور منتج أغنياتها، وفقا لأحداث المسلسل.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبدالسلام، ومقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي. ‏