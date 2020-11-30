دانا حمدان تشتري ملابسها من "الوكالة": فيها برندات كويسة

روت الفنانة دانا حمدان، تجربتها مع شراء الملابس وأدوات العناية بالشعر والبشرة، من منطقة "الوكالة" بوسط القاهرة، باعتبارها أول فنانة تشتري احتياجاتها من هذه المنطقة الشهيرة.

ونشرت دانا حمدان، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توثق من خلالها تجربتها في منطقة الوكالة، قائلة: "أنا بزور المنطقة دي مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ومش عارفة الناس بتقلل من الحاجات هنا ليه.. دي فيها برندات كويسة ومنتجات ممتازة جدًا".

وأشارت إلى أنّ "خِفة دم" أصحاب المحال هناك، أبرز ما يُجذبها لشراء احتياجاتها من الوكالة، لافتة إلى إعجابها الشديد بالملابس ومنتجات العطارة.

وكانت الفنانة دانا حمدان، قد أعربت عبر حسابها على فيس بوك، عن سعادتها بمشاركة فيلم "لما بنتولد"، في مسابقة الأوسكار.

وكتبت دانا: "النهاردة تأكد أهم خبر في حياتي، خبر عظيم، تم اختيار فيلم "لما بنتولد"، ليكون ترشيح مصر في مسابقة أوسكار كأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية".

وأضافت: "الحمد لله الحمد لله بجد فخورة إني من ضمن كاست الفيلم ده، وبهني المخرج تامر عزت، والمنتج معتز عبدالوهاب، وكل زملائي الممثلين، لحظة مهمة لينا كلنا في وقت وسنة صعبة جدًا، أكاد أكون فقدت الأمل فيها بس الحمد لله ربنا جبر بخاطري بالخبر ده، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحلى".

وقالت إنها تلعب شخصية "ناريمان"، والذي يعد دورا جريئا، على حد وصفها، من حيث القضايا الجادة والشائكة التي يناقشها، دون الإفصاح عن تفاصيل حول دورها.

وأضافت الفنانة الشابة: "الفيلم تجربة حلوة أوي، بعتبر إني بتولد من أول وجديد"، موجهة الشكر للمخرج تامر عزت، على اختياره لها.

وطمأنت دانا حمدان، عبر حسابها على "فيس بوك"، جمهور الفنانة ميس حمدان، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت دانا: "الحمد لله على كل شيء.. ميس بخير وربنا يشفيها وما يوريش أي حد حاجة وحشة أبدا ويطمني عليها.. شكرًا لكل اللي سأل واتطمن، أرجوكم تاخدو بالكم على صحتكم".

وكانت ميس، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، بعد عودتها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة، وأكدت لـ"الوطن"، أنها عزلت نفسها في البيت.