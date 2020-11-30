عاجل.. الأمن يبحث عن مصور "موديل هرم سقارة"

قال مصدر إنّه جار فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، للوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة "موديل هرم سقارة" داخل المنطقة الأثرية.

وأضاف المصدر، أنّه جار البحث عن الطريقة التي دخلت بها الموديل إلى المنطقة الأثرية.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا لإحدى الفتيات وهي ترتدي زيا فرعونيا، بجوار الهرم المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم المحيطة به من أهرامات وآثار.