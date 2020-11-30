مجلس الدولة يكرم القضاة الراحلين وشيوخه باحتفال "يوم الوفاء والإنجاز"
كتب:
محمد عيسى
01:31 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
مجلس الدولة.. صورة أرشيفية
ينظم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، غدا الثلاثاء، احتفالية تحت عنوان "يوم الوفاء والإنجاز"، لتكريم أسماء القضاه ممن وافتهم المنية خلال العام القضائي 2019-2020، كذلك تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، وذلك تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن طوال رحلة عطائهم المديدة.
وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمتحدث الرسمي، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية لتكريم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019 - 2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
وأوضح أن الاحتفالية ستُقام بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلى، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقين والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقين، والأمناء العامين السابقين للمجلس، بالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه.
وشدد المستشار طه كرسوع، على ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال حرصًا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.
ويعد مجلس الدولة لتكريم الموظفين الإداريين الأكثر تميزاً في عملهم بالمجلس من حيث الانضباط وخدمة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، والقدرة على الخلق والابتكار.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، دعا في 23 أغسطس 2020، بتكريم شباب القضاة المتميزين في جميع مستويات ومجالات العمل القضائي، وقامت وزارة العدل في 3 سبتمبر بتكريم شباب القضاة المتميزين في مختلف الجهات والهيئات القضائية خلال العام القضائي 2018 - 2019، وتوج الحفل بحضور الرئيس السيسي، والتقى بعدد من شباب القضاة، منهم قاضيان من مجلس الدولة، وذلك تقديراً لهم وتحفيزاً لزملائهم.