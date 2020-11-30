مجلس الدولة يكرم القضاة الراحلين وشيوخه باحتفال "يوم الوفاء والإنجاز"

ينظم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، غدا الثلاثاء، احتفالية تحت عنوان "يوم الوفاء والإنجاز"، لتكريم أسماء القضاه ممن وافتهم المنية خلال العام القضائي 2019-2020، كذلك تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، وذلك تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن طوال رحلة عطائهم المديدة.

وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمتحدث الرسمي، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية لتكريم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019 - 2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

وأوضح أن الاحتفالية ستُقام بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلى، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقين والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقين، والأمناء العامين السابقين للمجلس، بالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه.

وشدد المستشار طه كرسوع، على ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال حرصًا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.

ويعد مجلس الدولة لتكريم الموظفين الإداريين الأكثر تميزاً في عملهم بالمجلس من حيث الانضباط وخدمة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، والقدرة على الخلق والابتكار.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، دعا في 23 أغسطس 2020، بتكريم شباب القضاة المتميزين في جميع مستويات ومجالات العمل القضائي، وقامت وزارة العدل في 3 سبتمبر بتكريم شباب القضاة المتميزين في مختلف الجهات والهيئات القضائية خلال العام القضائي 2018 - 2019، وتوج الحفل بحضور الرئيس السيسي، والتقى بعدد من شباب القضاة، منهم قاضيان من مجلس الدولة، وذلك تقديراً لهم وتحفيزاً لزملائهم.