مصادر: "الشيوخ" يناقش ملاحظات مجلس الدولة حول لائحته اليوم

تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وكذلك المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إن قسم التشريع بمجلس الدوله أبدى 6 ملاحظات من المقرر استعرضها خلال اجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المرتقبة غدا الأحد 29 نوفمبر.

وكانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها علي الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا.

واستطرد: أن الائتلافات داخل المجلس هي كيان عرفي و ليس له تنظيم داخل اللائحة، مشيراً إلي أنه علي كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه.

وأشار عتمان إلى أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة و الموازنة بمشروع اللائحة الداخلية إلى اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار.

وأوضح أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان.