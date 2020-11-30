جامعة عين شمس: 100 حالة كورونا محجوزة في مستشفياتنا

كشف الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة سواء "الدمرداش"، أو مستشفيات عين شمس التخصصي، أو مستشفيات عين شمس فرع العبور، مستعدة على أكمل وجه لمواجهة أي طوارئ، وفقًا للخطة الموضوعة بقيادة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة لديها مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور، ومستشفى عين شمس الميداني لحالات عزل مصابي كورونا، وكلها مجهزة بـ310 أسرّة طبية لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين، منها 50 سرير رعاية ما بين مركزة ورعاية متوسطة.

وأوضح "صالح"، أن الإصابات في تزايد، وأن المستشفيات تستوعبها دون مشاكل حتى الآن، لافتًا إلى أن مصر بدأت الموجة الثانية منذ أسبوعين أو أكثر، وأي مريض يأتي للمستشفيات يتم استيعابه.

وذكر أن مستشفيات العزل بها 100 حالة محجوزة بكورونا حتى الآن بالعبور والمستشفى الميداني، بواقع 29 حالة محجوزة بالرعاية المركزة و11 بالرعاية المتوسطة بمستشفى العبور، و10 حالات موجودة بالرعاية المركزة بالمستشفى الميداني، ليصبح إجمالي عدد الحالات بالرعاية عامة 46 حالة، و56 حالة محجوزة.