"محمد غنيم" يتبرع بقيمة جائزة علمية لصندوق تكافل طلاب طب المنصورة

أعلن الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي في الشرق الأوسط، والأستاذ المتفرغ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، عضو الهيئة الاستشارية العلمية لرئيس الجمهورية، عن تبرعه بقيمة جائزة فاز بها بالكامل إلي صندوق تكافل الطلاب بكلية الطب جامعة المنصورة .

وضرب "غنيم" المثل في عدم التكسب من عمله طوال فترة حياته، وأعلن عن تبرعه بقيمة الجائزة بالكامل بعد أن حصل عليها من جامعة خاصة كإحدى الجوائز التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي.

وقال الدكتور محمد غنيم لـ"الوطن" إن الجائزة حصل عليها من أكاديمية البحث العلمي، التي تقدمها جامعة خاصة، وقيمتها 300 ألف جنيه، ولذلك قرر التبرع بها لصالح صندوق التكافل لطلاب كلية الطب، وأضاف "غنيم" أنه قرر أن تذهب قيمة الجائزة لدعم الطلاب .

وكان الدكتور محمد غنيم ، شارك في مسابقة البحث العلمي بمجموعة من الأبحاث التي تتعلق بسرطان المثانة وتبديلها بجزء من الأمعاء، ويجري حالياً العمل على أبحاث الخلايا الجزعية لمرضى السكر، وفاز بجائزة جامعة حورس للعلوم الوضعية "أساسية وزراعية و طبية وهندسية"، ضمن جوائز الدولة، مشيداً بالاهتمام بالبحث العلمي والباحثين والاهتمام بهم .

يذكر أن الدكتور محمد غنيم، منذ عمله في الجامعة أسس نظام التفرغ التام للعمل في مركز الكلي والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وهو أن يعمل عضو هيئة التدريس بالمركز فقط دون أن يفتح عيادة أو يكون له عمل خاص مقابل زيادة في الراتب، وهو ما فرّخ مجموعة من العلماء بالمركز جعل له مكانة علمية عالمية.

واستمر "غنيم علي هذا النهج، حتى وصل إلي سن التقاعد وترك المناصب الإدارية ليتفرغ للبحث العلمي، داخل المركز، ويعكف علي أبحاث الخلايا الجزعية التي يتسابق علماء العالم في الوصول إلي علاج منها.

كان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، أعلن أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 109 جوائز.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام، 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي الرواد والمرأة لعام 2019، بإجمالي 690 ألف جنيه، وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار، التي بلغ عددهم 13 جائزة أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019، بلغ عدد الفائزين 41 فائز، لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد، مليون و190 ألف جنيه، وهي الجوائز المقدمة من الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيري، لدعم البحث العلمي.