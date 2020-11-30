جيهان خليل تناشد جمهورها الدعاء لوالدتها: "ضاقت بي السبل ومعنديش أمل"

ناشدت الفنانة المغربية الشابة جيهان خليل، جمهورها، بالدعاء لوالدتها، بالتعافي من أزمتها الصحية والتماثل للشفاء، داعية بقولها: "يا رب يشفيها ويعافيها ويبعد عنها كل شر"، لافتة إلى أنها تقيم بالقاهرة حاليًا بينما والدتها تعيش في المغرب، إذ تفشل في الوصول لها حاليًا.

وكتبت "جيهان"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا في بلد وحبيبتي في بلد وضاقت بي السبل مابقاش عندي غير الأمل يا رب".

وشاركت جيهان خليل، في أعمالٍ فنية عدّة، كان آخرها، فيلم "صندوق الدنيا" ومسلسل "طاقة حب"، و"طلقة حظ"، وفيلم "122"، و"علامة استفهام" و"بيت السلايف" و"طاقة نور"، إذ أعربت عن أملها بالعودة إلى السينما، بعملٍ مميز، خلال الفترة المقبلة.

وعُرض فيلم "صندوق الدنيا" في نادي السينما الأفريقية بمركز إبداع الإسكندرية، منتصف الشهر الحالي، بحضور رئيس مهرجان الأقصر السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني وفريق عمل الفيلم المخرج عماد البهات والفنان عمرو القاضي بطل ومنتج الفيلم والفنانة جيهان خليل، وبحضور عدد من السينمائيين، منهم المخرج السينمائي أشرف فايق والناقد فاروق عبد الخالق.

جيهان خليل، ممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما، عرفها الجمهور المصري والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015.

التحقت "خليل" بمعهد "الكونسرفتوار" بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، وقدمت الكثير من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية، وحصلت على شهادة الليسانس فى الفلسفة، ثم نالت شهادة الماجستير فى الفلسفة وآلياتها النقدية، وتستعد لمناقشة الدكتوراه في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما.