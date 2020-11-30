"القيم".. شجرة غرسها "السيسي" في مصر وفروعها تظلل مدارس "المنيا"

"العمل- الإخلاص- الصدق- حب الوطن- حب الخير للغير- الوفاء بالعهد- الأمانة- الإحترام"، مجموعة من القيم التي يتحلي بها المجتمع المصري، رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، ما دفع عدد من إدارات المدارس التابعة لإدارة المنيا التعليميه، للإقتداء بتلك المبادئ وغرسها بين التلاميذ بعمل مجسم لشجرة بتلك القيم، تظلل فروعها مداخل المدارس.

وكان قسم التربية الفنيه بمدرسة الإخصاص الإبتدائية بمدينة المنيا، صمم مجسم يتضمن صور القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اليمين، وعلي اليسار صورة محافظ المنيا اللواء أسامه القاضى، ويتوسط الصورتين شجرة فروعها تحمل أوراق مكتوب عليها مجموعة القيم التي يجب أن يتحلي النشئ بها، في إشارة إلي أهمية تربية النشئ علي تلك القيم حتي يتقدم الوطن ويذدهر بفضل جهود قيادته الحكيمه وعمل ابنائه الدؤوب والمستمر.

وحرصت مجموعة من المدارس علي تزيين مداخلها بصورة للرئيس السيسي، مكتوب أعلاها عبارة "أنا مصري وأفتخر" وعلي يمين ويسار الصورة عبارة المدرسة ترحب بالسادة الزائرين في إشارة إلي أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن الغالي.

وقال الدكتور علي عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليميه، إن جميع إدارات المدارس تمضي قدما في تنفيذ الأنشطة الفنية والتربوية والتعليمية، التي تعزز نشر الذوق الرفيع والقيم والأخلاق الحميدة، غرس المبادىء التربويه بين التلاميذ وربطهم بمجتمعهم المحلى، إضافة لتنفيذ برنامج المواطنة لترسيخ حب الوطن وغرس الانتماء والولاء فى نفوس الطلاب من خلال مناهج معينة يتم تعميمها على كافة المدارس.