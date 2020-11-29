بدء تنفيذ 3 مشروعات سياحية بتكلفة 225 مليون جنيه في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء العمل في 3 مشروعات بقطاع السياحة والآثار، بإجمالي تكلفة 225 مليون جنيه، منها مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وتطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية بمركز بني مزار، واستكمال مشروع إنشاء المتحف الآتونى بكورنيش النيل، الذي يعد أكبر ثالث متحف في مصر بعد المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، لمتابعة أعمال التطوير الشامل بمنطقة جبل الطير بسمالوط، تمهيدا لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان، ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم.

رافق المحافظ، خلال جولته، العميد أنور عدلي حشمت، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، والمهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا، حيث تضع المحافظة كافة إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، على سرعة ودقة تنفيذ أعمال التطوير، حيث تضم المرحلة الثانية والتي ستشمل عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة الأثرية، كما تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة.

هذا وتحمل ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، إذ تعد من التراث الديني العالمي، الذي تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا الى دلتا النيل حتى وصلت الى أقاصي صعيد مصر.