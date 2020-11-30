تكريم الفرق الطبية والعاملين بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، حفلا لتكريم الفرق الطبية والتمريض المشاركين في التعامل ومتابعة حالات العزل المنزلي، والعاملين المشاركين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وعدد من مديري الادارات الصحية وفريق ادارة الرعاية الاساسية.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، إن هناك تكليفات من اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكريم كافة العاملين بالقطاع الطبي نظير لما يبذلوه من جهود وتضحيات للتعامل مع حاملي فيروس كورونا المستجد، ويعد التكريم بمثابة حافز يحمل رسالة شكر وتقدير من القيادة السياسية للدولة للقائمين على العمل في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور أسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، ان التكريم شمل مديري الادارات الصحية وفرق متابعة حالات العزل المنزلي بالإدارات الصحية وفرق اشراف المبادرات الرئاسية وفريق إدارة الرعاية الأساسية، حيث تم منحهم شهادات تقدير، معرباً عن تقديره لكل من شارك في المبادرات الرئاسية من الاطقم الطبية والإداريين.

من جهة أخرى، طرحت جمعية الأورمان مبادرة خيرية للمساهمة في تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة بني سويف، عبر تبرعات المواطنين لتوفير مسكن مناسب وأمن وحياة ادمية .

وصرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة بني سويف، ونجحت حتى الأن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف الآلاف من المنازل بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة .

وأشار إلى أنه منذ انطلاق مشروعات الجمعية، ساهمت جمعية الأورمان فى إعادة إعمار 32 ألف منزلا ضمن مشروع أكفل قرية فقيرة، وتعريش أسقف (20186) منزل بجميع المحافظات، منهم اعادة اعمار (5670) منزل، وتعريش (5286) منزل فى محافظة بني سويف، لافتا إلى اطلاق مبادرة انسانية تحت عنوان "خير بالتقسيط"، تستهدف تعريش المنازل المتهالكة بالقرى والمراكز ببني سويف .

واوضح شعبان ، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الابواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمده 10 شهور، ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .

واكد شعبان أن مبادرة «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.