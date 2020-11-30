محافظ الغربية عن تشميع المحلات: أولوياتنا تطبيق القانون

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الحرص على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق القانون، هو أولي أولويات جميع القيادات والعاملين بالمحافظة، وأن الحملات التي تدشنها المحافظة هدفها تطبيق قرارات الدولة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

وأوضح رحمي، في بيان صحفي، اليوم، بخصوص ما أثير مؤخراً بشأن غلق وتشميع أحد المحال التجارية الكائن بشارع حسن رضوان بطنطا، تبين أن المحل يدار بدون ترخيص، والعاملين بالمحل غير متبعين للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والمحل يقوم بتقديم الشيشة بالمخالفة للمادة الثامنة من الكتاب الدوري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٠ والتي تنص علي ضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات أو المحلات التي تقدمها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للحملة والتحفظ على المضبوطات بمخازن الحي.

وأشار إلى أن تلك المخالفات وعلي رأسها إدارة نشاط بدون ترخيص، تستدعي غلق وتشميع المحل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وناشد " محافظ الغربية" جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين، بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات مغلوطة او بث فيديوهات مسجلة دون الحصول على تصريح باذاعتها، والتي من شأنها قلب الحقائق وإثارة الرأي العام.

وفي وقت سابق، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية بشوارع مدينة طنطا حيث تفقد شوارع البحر، النحاس، المحطة، الجانبية، الجلاء، حسن رضوان، سعيد، حسن حسيب، طريق المحلة طنطا، الإستاد، كورنيش طنطا، طريق طنطا إسكندرية الزراعي، الفاتح، وتم رفع كافة الإشغالات، وغلق وتشميع محل بشارع حسن رضوان لبيعه الشيشة.

وخلال الجولة تم التنبيه على أصحاب المحلات والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم واتباع الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بمواعيد غلق المحلات في المواعيد المحددة لها، كما قامت إدارة المرور بسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.