"تمنع الفوضى والإكراميات".. مواعيد غلق المحلات العامة حديث الساعة

تصدر قانون المحال العامة الصادر من مجلس النواب، الخاص بترخيص نشاط المحلات التجارية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2019، برامج التوك شو أمس السبت، إذ ألزمت نصوصه المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، أن تقدم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.

مواعيد إغلاق المحلات والورش بالمناطق السكنية والمولات أثارت جدلًا كبيرًا منذ صدور، القرارات الخاصة بها، إذ ستتطبق اعتبارًا من بداية الشهر المقبل، وتتضمن وتتضمن غلق المحال والمولات التجارية 10 مساء في الشتاء و11 صيفا، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 فجرا حتى 12 منتصف الليل شتاءً و1 صباحا صيفا، وغلق الورش 6 مساء في الشتاء و7 بالصيف.

التنمية المحلية: القانون يحقق الانضباط في الشارع ويقضي على الفوضى

وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن المواعيد الجديدة التي تُحدد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، تأتي ضمن جهود الحكومة لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الفوضى، والحفاظ على منشآت الدولة والبنية التحتية.

وأوضح "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه جرى التوافق عليها في اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص المحال العام، بحضور ممثلي كل أطياف الدولة المصرية وحضر ممثلو الغرف التجارية وكافة الوزارات المعنية.

وأضاف، أن جميع المحال العامة التجارية، باستثناء المطاعم تفتح من 7 صباحا وتغلق 11 مساء صيفًا، وأن تلك المحال التجارية تغلق في الساعة العاشرة مساءً في الشتاء، على أن يجرى زيادة توقيت الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية لتغلق في الثانية عشرة بمنتصف الليل في الصيف والـ11 في الشتاء، بينما المطاعم الموجودة في المولات مستمرة في العمل داخل المولات حتى 12 مساء في الشتاء والواحدة صباحًا بالصيف.

وأشار المتحدث باسم التنمية المحلية، إلى أن هذه المواعيد كانت من مقترحات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وجرى الموافقة عليها من مجلس الوزراء بعد عرضها عليه، لافتًا إلى أن المحافظ يعرض على وزير التنمية المحلية المواعيد المقترحة لغلق الأماكن التي يوجد بها سهر أو الأماكن السياحية، كل محافظة لها وضعها وبالفعل تم مناقشة كل المواعيد مع كل المحافظين.

"غرفة الإسكندرية": قانون المحال كان يجب أن يراعي صعيد مصر

أما رئيس الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسكندرية، فمثلها رئيسها الدكتور أحمد الوكيل، الذي أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والمقاهي لا علاقة لها بجائحة فيروس كورونا، لكنها ستستمر طوال العام.

وأضاف أن تلك المواعيد تهدف إلى تنظيم المجتمع ومواعيد العمل، لافتًا إلى أن كل إقليم له طبيعية اقتصادية واجتماعية مختلفة، لافتًا إلى أن درجة الحرارة في محافظات الصعيد تصل إلى 50 درجة في فترة الصيف، ومن ثم فإنها من المستحيل أن تعمل في فترات النهار، إذ تفتح معظم المحال بعد آذان المغرب.

وتابع، أنه كان لا بد من وضع طبيعة المجتمع في الإقليم في عين الاعتبار، وهناك أيضًا مدينة القاهرة فإن لديها قطاع كبير من السياحة على أساس أنها مدينة لا تنام مثل باريس وبيروت، وتساءل مستنكرًا: "كيف نطلب منهم الذهاب إلى منازلهم في الساعة الواحدة صباحًا".

وأشار رئيس الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسكندرية، إلى وجود مفاهيم جديدة للتسوق تجسدت بالمولات، إذ أن تكلفة إنشائها كبيرة جدًا، وبها محال كثيرة: "عندما نطلب من الزائرين المغادرة لأن المحال ستغلق في تمام العاشرة فإن الناس لن تطلب الخدمات هناك مثل السينما والترفيه وغيرهما".

"المنشآت السياحية" تكشف استثناءات خاصة للديسكو ومسارح المنوعات

فيما قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة توافق قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المنشآت بداية من مطلع شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه في فترة ما بعد فيروس كورونا وفي الحياة العادية يجب ألا يتم النظر إلى المسألة كون قطاع السياحة له طبيعته الخاصة.

وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، أن ما يسمى "الديسكوتك" أو "دي جي" سيستمر العمل فيها حتى الثانية صباحا، بالإضافة لمسرح المنوعات الذي سيظل يعمل حتى الثالثة صباحا، لافتًا إلى أن هذه المسارح تشمل الموجود منها داخل الفنادق أو خارجها، والتي تقيم حفلات أغاني أو رقص شرقي وفلكلوري، مؤكدا أن هذه المواعيد ستطبق صيفا وشتاءً.

وتابع: "هذه المواعيد مهمة لأننا نستقبل سنويا سياحا من الدول العربية الشقيقة ومن الغرب ويأتون لمصر وبالتالي لا يجب أن يتم غلق هذه المنشآت مبكرا".

وعن غضب بعض أصحاب المقاهي من مواعيد الغلق، قال إن مواعيد الغلق في الأماكن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة سنراجعها مع وزارة السياحة بما يتناسب مع طبيعة هذه الأماكن وهذ قرار مجلس الوزراء لنرى المناسب منها وغير المناسب، حيث أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مرونة في التعامل مع المناطق السياحية.

وبالنسبة إلى مقاهي منطقة الحسين الشعبية والسياحية، قال، إنه سيجرى تطبيق هذه الإجراءات لدراسة مدى تأثيرها على الحركة السياحية، وإذا تأثرنا سنراجع هذه القرارات ونتوقع مرونة أيضا.

"غرفة الجيزة": القانون يغلق الباب أمام الإكراميات وممارسة الضغوط على أصحاب العمال

وأعرب محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة on، عن تأييده لبنود القانون، موضحًا أن مواعيد غلق المحال التجارية، وأي نشاط آخر هو جزء من قانون المحال العامة، الذي يقضي على الاقتصاد الموازي غير الرسمي، إذ منح الفرصة لتوفيق أوضاع المحال التي تعمل دون تراخيص أو في عقارات مخالفة، لمدة 5 سنوات من أجل الحصول على رخصة مؤقتة ثم يحصل على رخصة مستديمة.

وأضاف، أن هذا القانون يغلق الباب أمام الإكراميات وممارسة الضغوط على أصحاب المحال، كما يجب تطبيق مواعيد الغلق لتوفير الطاقة والمواد البترولية والحفاظ على البيئة.

وتابع: "الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي أرسل لـ27 غرفة في أول العام حتى تقدم كل منها دراستها ومقترحاتها"، مشيرًا إلى أن غرفة الجيزة اقترحت غلق المحال في الشتاء بحلول الساعة الثامنة مساءً، وفي الصيف بحلول الساعة التاسعة مساءً.

وبالنسبة إلى آلية التنفيذ، قال، إن الأمر لن يكون متوقفًا على الحي فقط، ففي كل حي سيكون هناك مصدر إصدار التراخيص، وهذا المركز سيحتوي على لجنة مكونة من 6 أشخاص من 6 جهات مختلفة على رأسهم وزارة الداخلية لمتابعة التنفيذ والعقوبات ستكون أعلى.