حملات على المطاعم والمقاهي لمتابعة إجراءات مجابهة كورونا بالمنيا

تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال حملة مكبرة على المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، اليوم، نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات التي يتردد عليها المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية والرقابية على المحلات والمطاعم والمقاهي، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس المركز، ان الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة للمرور علي المطاعم والمحلات التجارية والمقاهي، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بالاشتراطات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الدولة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات ورصد المخالفات.

من ناحية أخرى، نظم مكتب الأورمان بمحافظة المنيا معرضين لتوزيع الأثاث المنزلى بالمجان، استفاد منها 200 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بقريتي "زاوية برمشا" بمركز العدوة و"كفرالصالحين" بمغاغة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة المنيا.

وأضاف "شعبان" أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنيا ترصد الإحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن مكتب مشروعات المنيا يواصل توزيع 6 آلاف بطانية و10 ألاف كرتونة مواد غذائية و100 طن من الدواجن للأسر الاولى بالرعاية فى محافظة المنيا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية، ضمن أكبر قافلة إنسانية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، والتوزيع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإجمالي ما تشارك به الأورمان 80ألف بطانية و60 ألف كرتونة مواد غذائية، و420 طنا من الدواجن.