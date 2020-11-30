"طاقة البرلمان" تدين مهاجمة داعش لمصفاة نفط بالعراق: يهدد صناعة النفط

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إعلان تنظيم داعش الإرهابية بمسئوليته عن مهاجمة مصفاة نفط في شمال العراق بالعمل الإرهابي والإجرامي الخطير الذى يهدد صناعة النفط فى العالم، مطالباً بوقفة حاسمة من المجتمع الدولي للحد من هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد المنشآت الحيوية وتنذر بعواقب وخيمة.

وحذر "السويدي" فى بيان له أصدره اليوم، المجتمع الدولي، من صمته تجاه مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أنه لايمكن لأحد أن يتصور بجاحة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش، إعلان مسئوليتها عن مثل هذا الحادث الإرهابي.

وطالب النائب طلعت السويدى من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الإسراع فى مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، واتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع ضد الأنظمة والدول التى تشجع وتسلح وتمول وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها وفى مقدمتها نظامي قطر وتركيا، مؤكداً أن قيام التنظيمات الإرهابية باستهداف منشآت النفط والمنشآت الحيوية والاستراتيجية مع عدم ملاحقتها ومحاكمتها سيجعل هذه التنظيمات الإرهابية تتمادى فى القيام بمثل هذه العمليات الإرهابية.

وكان مسئولان بمصفاة نفط الصينية بشمال العراق، قد أعلنا أن السلطات أوقفت العمليات في المصفاة الصغيرة بعد إصابة صهريج لتخزين الوقود بصاروخين، مما تسبب في إشعال حريق في وقت سابق.

وأضاف المسئولان، أن وقف العمليات في المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 30 ألف برميل يوميا جاء بعد امتداد الحريق الى شبكة قريبة لأنابيب النفط.