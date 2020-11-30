كواليس تصوير "موديل سقارة": دخلت بعباية سوداء وخرجت بعد 4 ساعات

تفاصيل جديدة عن طريقة دخول اليوتوبر وعارضة الأزياء سلمى الشيمي إلى منطقة آثار هرم سقارة، إذ كشف مصدر أنها توجهت إلى المنطقة صباح أول أمس، وبصحبتها شخصين، من بينهم المصور الخاص بها "حسام محمد"، وقاموا بقطع تذاكر زيارة مناطق أثرية، وتلاحظ من خلال كاميرات المراقبة، أن عارضة الأزياء كانت ترتدي عباءة سوداء ونظارة شمسية سوداء، فى لحظات الدخول والخروج.

وأوضح المصدر، أن كاميرات المراقبة عقب الدخول للمنطقة الأثرية رصدت سلمى الشيمي، وهي تنزع عباءتها، وبدء زميلها المصور فى تصوير "الفوتوسيشن"، بالإضافة إلى تسجيل فيديو، ونشره على الحسابات الخاص بعارضة الأزياء، على مواقع يوتيوب والانستجرام وتيك توك.

وكشف أن سلمى الشيمي، والمصور، وصديقهم الثالث، ظلوا بالمنطقة الأثرية لما يقرب من 4 ساعات، ثم خرجوا بنفس الطريقة التى دخلوا بها، إذ كانت مرتدية نفس العباءة السوداء والنظارة السوداء.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا لفتة تدعى سلمي الشيمي، وهي ترتدي زيًا فرعونيًا، بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم الأثرية المحيطة به.

وأحدثت جلسة التصوير ضجة كبيرة، نظرًا لما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"الابتذال الذي لا يليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية، وأكثرها تقديسًا عند المصري القديم"، حيث نشرت جلسة التصوير على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما كتبت عليها: "جلسة تصوير الملكة ملبنيتي".

وصرح الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، أنَّ الأمر تمّ إحالته للجهات القانونية للتحقيق واتخاذ ما يلزم، مضيفًا أنَّ "جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".

وكانت مصادر مطلعة، كشفت أنَّ فريق البحث وجهات التحقيق المختصة استدعت اليوتويبر سلمى الشيمي والمصور الخاص بها، لمناقشتها في المذكرة التي قدمت ضدهما من قبل المجلس الأعلى للآثار، واتهامها باقتحام مكان أثري دون تصريح والتصوير في أوقات غير رسمية، إضافة إلى استخدام المناطق الأثرية وتصوير فيديوهات وصور "فوتسيشن مبلنيتي" بدون دفع رسوم التصوير وقيمتها 5 آلاف جنيه.