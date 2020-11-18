مباحث البرلس تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة "متحللة" في البحر

يكثف رجال المباحث بمركز شرطة البرلس، في محافظة كفر الشيخ، من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة سيدة "متحللة" في مياه البحر المتوسط، بالقرب من محطة كهرباء البرلس.

وعثر عدد من الصيادين على الجثة في نطاق قرية "بر بحري"، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة، التي انتقلت على الفور إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى البرلس المركزي، حيث تم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إخطاراً من المقدم أحمد الجمل، مأمور شرطة البرلس، بورود بلاغ من مجموعة من الصيادين، بالعثور على جثة سيدة بها تآكل في بعض أجزاء الجسد، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر المتوسط، ناحية القرية.

انتقل الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، وقوة من مركز الشرطة، إلى مكان العثور على الجثة، وبالمعاينة تبين حدوث تحلل بها، ويشتبه كونها في مياه البحر المتوسط منذ فترة طويلة، وجرى نقل الجثة المتحللة عبر سيارة إسعاف، إلى مشرحة مستشفى برج البرلس، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت نيابة مركز البرلس بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب وظروف الوفاة، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع تكليف المباحث بعمل التحريات اللازمة، وفحص محاضر التغيب، والتعرف على هوية صاحبة الجثمان.