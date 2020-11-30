محافظة مطروح تنظم رحلة ترفيهية لـ"ذوي الهمم" لزيارة معالم البحر الأحمر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح رحلة ترفيهية لذوي القدرات والهمم إلى محافظة البحر الاحمر وذلك ضمن البرنامج القومي لوزارة الشباب والرياضة "إعرف بلدك" خلال الفترة من 27 نوفمبر وتستمر حتى الأول من ديسمبر للتعرف على معالم محافظات الجمهورية وزيادة الوعى الثقافي والانتماء لدى متحدى الإعاقة.

وقال خالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، اليوم، الإثنين إن الرحلة يشارك بها عدد 15 من ذوى القدرات والهمم من أبناء مطروح، وذلك تحت إشراف أحمد خطاب مدير إدارة ذوى الهمم بالمديرية وذلك ضمن البرنامج القومى "إعرف بلدك" والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة لشباب المحافظات لزيارة عدد من المحافظات والمدن ومنها الأقصر وأسوان والغردقة وبورسعيد وغيرها.

وأضاف "عبدالحميد" أنه تم تنظيم برنامج ترفيهي للشباب المشاركين من ذوي القدرات والهمم لزيارة معالم محافظة البحر الاحمر ومدينة الغردقة، وكذلك رحلات بحرية ورحلات للغوص.

ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية مثل تلك الرحلات التى تزيد الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن، مع تقديم جميع التيسرات والرعاية الكاملة لأبناء مطروح خاصة من ذوى القدرات والهمم والذين نهتم بهم اهتمام كبير وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على تنمية قدراتهم، والإهتمام بهم نفسيا وعلميا ورياضيا واجتماعيا وفى المجالات المختلفة.