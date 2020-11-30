نقل النواب: اهتمام كبير من مؤسسة الرئاسة بالأمان في السكة الحديد

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق فى تاريخ مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحداث تطوير وتحديث شاملين، داخل مرفق السكك الحديدية.

وأشار "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، إلى أن مؤسسة الرئاسة، تعطى أولوية قصوى لتحقيق عنصر الأمان داخل السكك الحديدية، للقضاء على حوادث القطارات، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وقال إن أكبر دليل على ذلك، التصريحات المهمة من الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، التى أكد فيها أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات، على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم، بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان، على خطوط السكة الحديد.

وطالب النائب جميع القيادات والعاملين بمرفق السكك الحديدية بقيادة المهندس أشرف رسلان، التنفيذ الدقيق لتكليفات الفريق كامل الوزير، فى كل الخطط التى يتم اعدادها وتنفيذها على أرض الواقع، لإدخال تحديث وإصلاحات جذرية داخل مرفق السكك الحديدية، والاستمرار فى تطوير جميع القطارات والمحطات.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين، خاصة الذين يتعدون على أراضي وأملاك السكك الحديدية، والاستفادة من المخزون الراكد، خاصة عربات السكك الحديدية، التى لم تعد صالحة لاستخدامها من جديد، وأيضا أكوام القضبان المتهالكة على جانبى خطوط السكك الحديدية.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، شهدا دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة، بإجمالي 12كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية، بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًا، بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS).