السجن المشدد من سنة لـ7 سنوات للمتهمين في أحداث مجلس الوزراء

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف بمجلس الوزراء، بالسجن من المشدد سنة إلى 7 سنوات، ووجهت النيابة للمدانين، اتهامات بإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى.

يذكر أن النيابة العامة، كانت قد أصدرت قرارا بإحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، ومنعهم قوات الأمن من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.