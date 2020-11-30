حمو بيكا يبدأ جولاته الغنائية في العراق: سعر التذكرة 1000 جنيه

يبدأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا، جولاته في دولة العراق لإحيائه أولى حفلاته هناك، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 ديسمبر.

وأعلن حمو بيكا، عن أماكن الحفلات التي سيتواجد فيها، إذ يقتصر الأمر على مطاعم وكافيهات، فيما يصل سعر التذكرة نحو ألف جنيه مصري.

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا، قد انتهى مؤخرًا من تصوير الديو الغنائي "عادي" الذي يجمعه بالمطرب حمزة الصغير على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

"عادي" من كلمات مصطفى حدوتة ويقوم بتوزيعها موزع المهرجانات الشهير إسلام ساسو وتولى تصويرها المخرج الشهير نبيل مكاوي الذي قام بالتصوير لأكثر من يومين متواصلين في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية.

كان بيكا قدم رسالة اعتذار للفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وقال بيكا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "رسالة للأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأمير الغناء العربي، بتمنى منك إنك تقبل اعتذاري، وتعتبرني زي ابنك أو أخوك الصغير، وأثق جدا في طيبة قلبك وأنك مش هتقبل إني أتسجن، أو حتى حياتي تدمر عشان بحب أكل عيشي، وأتمنى أن تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".

واعتذر "بيكا" من خلال مقطع فيديو للفنان الكبير هاني شاكر، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن الفيديو الأول كان هدفه أن يوصل صوته إلى "شاكر"، ولا يقصد أي مشاكل.

وأضاف "بيكا"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء: "مش عامل الفيديو عشان القضية والحكم، ولو مكتوب لي حاجة هشوفها، وأنا مش عايز حد يزعل مني، ولازم أتأسف لهم عشان كلهم زي أبويا، ومينفعش أزعق لأبويا مهما كان".

وتابع مطرب المهرجانات، أنه سبق واعتذر لهم أكثر من مرة، وكان يخشى الذهاب إلى النقابة حتى لا تحدث أي مشاكل، مشيرا إلى أنه بعد الاعتذار لا يستطيع فعل أي شيء، والمحام تقدم باستئناف على القضية، معقبا: "ربنا معايا، ومش هقدر أعمل أي حاجة، دي بلدي ومش ههرب، ولو اتحكم عليا يبقى ربنا عايز كدة، وهقبل بده".

وأشار إلى أن هاني شاكر إنسان محترم جدًا، وتحدث مع الكثيرين للوساطة بينهما ولكن لم يرد عليه أحد، معقبا: "يحطني في مقام ابنه، ولو أنا غلطت هتأسف له وأعتذر له باقي عمري، وربنا غفور رحيم وهو لازم يغفر لي".