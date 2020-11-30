إخلاء سبيل 8 متهمين برشق أوتوبيس الزمالك بالحجارة بكفالة 200 جنيه

قررت النيابة العامة، منذ قليل، إخلاء سبيل 8 متهمين بمحاولة إلقاء حجارة على أوتوبيس نادي الزمالك يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الدوري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ورشق 8 متهمين الحافلة بالحجارة، أثناء استقلال لاعبي الفريق الأبيض للأوتوبيس للعودة إلى نادي الزمالك، وعلى الفور طاردتهم سيارات الشرطة التي كانت تقوم بحراسة الأوتوبيس، لكنهم تمكنوا من الهرب، ورفضت إدارة النادي تحرير محضر بالواقعة.

وتشكل فريق بحث وتم تفريغ الكاميرات المحيطة في مكان الاعتداء على الأوتوبيس وتحديد المتهمين الثمانية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وما رصدته كاميرات المراقبة اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأوضحت التحريات أنه في أثناء سير أوتوبيس الزمالك في خط السير المحدد له في العودة من استاد القاهرة بمدينة نصر متجهًا إلى مقر نادي الزمالك بالجيزة، حاول 8 أشخاص رشق الأوتوبيس بالحجارة، وعندما شاهدوا إحدى سيارات الشرطة المكلفة بتأمين الأوتوبيس تحاول ضبطهم تمكنوا من الهرب.

وتابعت التحريات بأنه بمجرد وصول الأوتوبيس إلى مقر النادي، قام قائد الحرس بالإبلاغ عن محاولة التعدي، وتم فحص كاميرات المراقبة في مكان الواقعة وتحديد المتهمين وتبين أنهم 8 أشخاص.