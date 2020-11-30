قالت وزارة الصحة الأمريكية، "من الممكن توزيع لقاحين لكورونا قبل عيد الميلاد"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية، قبل قليل، إنّ لقاحها ضد كورونا فعّال بنسبة 100%، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب.

وأضافت الشركة: "لم نلحظ أي مسائل تتعلق بالسلامة خلال المرحلة الثالثة من التجارب"، متوقعة توزيع 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة هذا العام.

وأوضحت الشركة أنّها ستقدم اليوم الاثنين طلبات الترخيص للقاحها ضد كورونا في أمريكا وأوروبا، مؤكدة أنّها لم تسجل أي حالات مقلقة في التجارب ضد كورونا منذ 16 نوفمبر الحالي، لافتة إلى أنّ اللقاح الخاص بها فعال لجميع الفئات العمرية.