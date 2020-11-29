أول صور لعبوات لقاح كورونا المصري COVIED VACC 1

قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ العمل جار على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات المتعلقة بتصنيع العبوات للقاح كورونا المصري المسمى علميا covied vacc1، لبدء التجارب التأكيدية النهائية والاختبارات المشترطة من قبل هيئة الدواء المصري، مؤكدا أنّ اللقاح أثبت فعالية وإيجابية في التعامل مع الفيروس بنسبة مبشرة معمليا.

وتنشر "الوطن" الصور الأولى للعبوة الخاصة باللقاح المصري لكورونا المستجد covied vacc 1.

كان الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صرح في وقت سابق بأنّ علماء مركز التميز العلمي للفيروسات، سيبدأون بمجرد وصول الموافقات لبدء التجارب الإكلينيكية على المتبرعين للقاح كورونا المصري، بتحضير 5000 جرعة من اللقاح بواسطة المصنع المخصص للإنتاج.

وأكد معوض، لـ"الوطن"، أنّ المركز القومي للبحوث جهة أبحاث ودراسات علمية وليس تصنيع وإنتاج، لافتا إلى أنّ المركز في انتظار موافقة هيئة الدواء للمصنع المكلف بإنتاج الفاكسين.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ناقش تجارب الجامعات المصرية في التعامل مع فيروس كورونا، أول أمس، فضلا عن دور الوزارة لمواجهة الجائحة، بحضور فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف الوزير أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت نحو 100 مليون جنيه؛ لتشجيع التقدم البحثي من خلال مبادرة "طبق فكرتك" لتلقي الأفكار التكنولوجية المبتكرة وحلول لمواجهة فيروس كورونا تؤدي إلى توليد التكنولوجيا الوطنية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي وإصلاح المستشفيات التابعة للجامعة.

وأشار الوزير إلى أنّ لدينا أكثر من 300 مشروع جار تنفيذه في جامعات مختلفة، و549 مقالة بحث مفهرسة في PubMed، و159 تجربة سريرية مُسجلة في التجارب السريرية، اكتمل منها 38 تجربة وما زال هناك 121 تجربة جارية، إضافة إلى أنّ هناك 15 مشروعًا ممولا من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، و80 مشروعًا ممولا من أكاديمية البحث العلمي، وكذلك 262 تسلسل (جينوم فيروسي) كامل بواسطة العلماء المصريين.

وفيما يتعلق بسباق اللقاحات، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ اللقاحات تتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار، والعلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل، مشيرًا إلى أنّ الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات منه 4 في مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ومتوقع البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل) خلال شهر تقريبًا.