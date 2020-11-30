"المحامين" تخاطب الشهر العقاري للاكتفاء بتقديم كارنيه النقابة

أثارت مطالبة المحامين بإظهار بطاقة الرقم القومي، وإدارجها بكل معاملات التوثيق في الشهرالعقاري، غضب العديد من المحامين، رافضين ذلك القرار، وهو ما دفع نقيب المحامين، بمخاطبة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، للاكتفاء بكارنيه النقابة فقط، لا سيما أنه يحمل الرقم القومي.

وكان الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أصدر الكتاب الدوري رقم 524 في 25/11/2020، الذي تضمن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق.. إلخ، الواردة بالكتاب الدوري.

واتخذ نقيب المحامين، رجائي عطية، تحركا حيال تلك الأزمة، وخاطب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، اليوم الاثنين، بشأن الكتاب الدوري رقم 524 الصادر في ،25/11/2020، لمطالبته بالعدول عن ذلك القرار.

وقال النقيب العام في خطابه: "نسترعى عناية عدلكم إلى أن الرقم القومي مثبت فعلا في بطاقات العضوية لكافة المحامين، وهو ما يغني عن مطالبتهم بتقديم بطاقة الرقم القومي".

وجاء نص الخطاب:المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري خالص التحية والتقدير

أصدر الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الكتاب الدوري رقم 524 في 25/11/2020، الذي تضمن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق.. إلخ، الواردة بالكتاب الدوري.

وحيث أن المنوط بهذا الكتاب هو إثبات الرقم القومي في تلك المحررات – وحيث أن مكاتب الشهر العقاري تنفيذا لذلك طالبت المحامين بتقديم بطاقة الرقم القومي.

نسترعي عناية عدلكم، إلى أن بيان الرقم القومي والذي نؤيد وجوب إدراجه في التوكيلات والوثائق حماية للمحامين أنفسهم من أن تزور عليهم توكيلات أو محررات تنسب إليهم زورا بغير حق.

فإننا فقط نسترعى عناية عدلكم، إلى أن الرقم القومي مثبت فعلا في بطاقات العضوية لكل المحامين، وهو ما يغني عن مطالبتهم بتقديم بطاقة الرقم القومي.