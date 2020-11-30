مع انتهاء مهلة التصالح.. اعرف موقف من قدم ولم يستكمل الأوراق المطلوبة

مع انتهاء مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء اليوم، حيث لم يعلن مجلس الوزراء عن أى مد لفترة التصالح حتى الآن، رصدت "الوطن"، موقف عدد من المواطنين قاموا بتقديم طلبات تصالح فى الآونة الآخيرة ولم يتمكنوا من استكمال الأوراق المطلوبة خاصة بعد غلق باب التصالح.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مسألة مد فترة تلقى طلبات التصالح من عدمه من اختصاص مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية تنفذ كل ما يصدر عن رئاسة الوزراء، لافتا إلى أنه بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح من حق كل من تقدم بطلب تصالح ولم يستكمل المستندات المطلوبة، مهلة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة لإجراء التصالح.

وأشار إلى أنه تم مراعاة كل من تقدم بطلب فى الفترة الأخيرة ولم يسعفه الوقت لإتمام الإجراءات حتى يستفيد من التصالح فالدولة هدفها مصلحة المواطن وتقنين أوضاعه حتى يتمكن من التعامل مع العقار أو الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن قانون التصالح يساعد المواطنين فى تقنين أوضاعهم والتصالح حول المخالفات في ظل تقديم الدولة التيسيرات، من خفض قيمة التصالح بالمحافظات والتسهيلات فى السداد لمن أراد والتخفيضات لمن يسدد المبلغ دفعة واحدة.

وأكد أن الدولة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن بتقنين أوضاعه بحيث يتمكن من إدخال المرافق والخدمات للعقار ويتعامل عليه بشكل رسمي، سواء بالبيع أو الإيجار مع إمكانية الحصول على قرض بضمان العقار وتفادي أي أضرار تنجم عن عدم التصالح.

من ناحية أخرى، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها جاءت بعد عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات، مؤكدة أنها وجدت مخالفات جسمية وأخرى بسيطة.