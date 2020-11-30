بايدن يختار جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة الأمريكية

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، عن أسماء المرشحين لشغل بضعة مناصب اقتصادية بارزة، من بينهم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين، التي رشحها "بايدن"، لمنصب وزير الخزانة.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه أن يكبح الضربات الموجعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للعمال والشركات.

ورشح الرئيس المنتخب "يلين"، التي كانت أول امرأة ترأس البنك المركزي الأميركي، لمنصب وزير الخزانة، وأديوالي أدييمو الذي سيكون أول نائب من أصول أفريقية لوزير الخزانة.

ورشح "بايدن"، أيضا نيرا تاندن، لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وسيسيليا راوس، لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.