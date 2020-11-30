العرض العربي الأول لفيلم حنة ورد لمراد مصطفى ينافس في مهرجان القاهرة

يشارك الفيلم القصير حنة ورد للمخرج مراد مصطفى، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، في الفترة بين 2 وحتى 10 ديسمبر، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

ويعتبر أول عرض عربي ومصري للفيلم، بعد أن تم عرضه أكثر من 95 مهرجان دولي حول العالم (في حوالي 50 دولة مختلفة)، من بينها 20 مهرجان مؤهل لجوائز الأوسكار والبافتا، وحصل الفيلم على 12 جائزة دولية منذ عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لمهرجان كليرمون فيران الدولي بفرنسا.

وتدور أحداثه حول "ورد"، طفلة سودانية فى السابعة من عمرها، تذهب مع والدتها الحنانة إلى أحد البيوت الشعبية فى منطقة نزلة السمان من أجل تجهيز العروس.. وتبدأ ورد فى استكشاف البيت والعالم السرى للنساء فى يوم الاحتفال بالحنة.

الفيلم من تأليف وإخراج مراد مصطفى، شاركه في كتابة السيناريو محمد علي منصور، مدير التصوير زيزو، مونتاج محمد ممدوح، مهندس صوت مصطفى شعبان، تصميم شريط الصوت أحمد الصاوي، مكساج مصطفى شعبان، تصميم ملابس جهاد أسامة، تصحيح ألوان محمود عصام، منتج مراد مصطفى، منتج منفذ سوسن يوسف، منتج مشارك Red star Films، وThe Cell وTeam One، ويقوم ببطولة الفيلم حليمة، ورد، هاجر محمود، مارينا، عماد غنيم.

مراد مصطفى مخرج مصري من مواليد القاهرة.. يعمل في مجال صناعة الأفلام منذ عام 2009 كمساعد مخرج مع مخرجين متعددين مثل محمد دياب وهالة خليل وشريف البندراي وآخرهم المخرجة آيتن أمين فى فيلمها "سعاد".

ويعتبر حنة ورد، أول أفلامه الروائية القصيرة والذى كان عرضه العالمي الأول بمهرجان كليرمون فيران وشارك الفيلم فى حوالي 90 مهرجان دولي حول العالم من بينهم العديد من المهرجانات المؤهلة للأوسكار، وحصد الفيلم على العديد من الجوائز الدولية.