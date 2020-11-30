استشاري مناعة: "كورونا مكمل معانا ليوم الدين.. واللقاحات لا تمنع الإصابة"

قال محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن ما يحدث في مصر حاليا، من ارتفاع في الإصابات، مجرد زيادة في الأعداد فقط، لافتا إلى أن فيروس كورونا "هيكمل معانا ليوم الدين، وهو فيروس بيعمل دور برد عادي، وسيتوطن مع البشر مثل 4 أخوات له، سبقوه قبل كدة".

وأضاف "الأنصاري"، في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه منى عبدالغني، ومفيدة شيحة، وسهير جودة، الاثنين: "عندنا 4 من نفس العيلة بيعملوا دور برد عادي، أو نزلة معوية وبيُشفى منه عادي".

وتابع استشاري المناعة والكائنات الدقيقة: "أن الفيروس كلما انتقل من شخص لآخر يضعف، وسنحقق من خلال انتشاره البطئ مناعة القطيع.. والحكومة عندنا لعبتها صح".

وأشار، إلى ضرورة البعد عن بعض الأمور لكي تزيد مناعة الجسم، أولها الابتعاد عن المكيفات، والتي تعتبر سموما لها أضرار خطيرة على جهاز المناعة، ويجب الابتعاد عن الوجبات السريعة أيا كان نوعها، والابتعاد عن السموم البيضاء وهي: الملح والسكر والدقيق.

وأكد، أهمية الاستيقاظ مبكرا، والحصول على "دش بارد" في الصيف والشتاء، لحرق الدهون الضارة، والحماية من الإصابة بالفيروسات، والبكتريا، وأيضا ممارسة الرياضة، التي تضاد هرمونات الضغط العصبي، وتجعل المناعة قوية، ويجب الاهتمام بتناول السلطة، وثمرة فاكهة يومية.

وبالنسبة لمسألة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، أشار إلى أن اللقاحات المنتجة ليس للقضاء على البشر، كما يُقال في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن اللقاحات التي أُعلن عنها بها مشكلة في تخزينها، ونقلها".

وشدد استشاري المناعة والكائنات الدقيقة على أن "التطعيمات التلاتة اللي تم الإعلان عنهم، لا يمنعوا الإصابة، ولكن يمنعوا الإصابات الخفيفة بفيروس كورونا.. لكن لو خدت التطعيمات هل هيمنعوا الإصابة؟! لأ لأ لأ".