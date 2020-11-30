موديرنا تنفذ الخطوة الأخيرة قبل بدء توزيع لقاح كورونا

من المقرر أن تقدم شركة موديرنا الأمريكية، الاثنين، طلبات ترخيص مشروطة لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، في خطوة أخيرة قبل البدء في توزيعه.

وقالت الشركة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، إنها ستقدم على هذه الخطوة بعدما أظهرت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فاعلية عالية للقاحها بلغت أكثر من 94 في المئة.

وبعد أسبوعين من إعلانها أن فاعلية اللقاح وصلت إلى 94.5 في المئة بناء على نتائج أولية، أفادت موديرنا أن 196 مشاركا في التجربة السريرية الكبيرة أُصيبوا بـ"كوفيد-19"، من بينهم 185 شخصا ممن تلقوا لقاحا وهميا و11 من المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي، أي أن الفاعلية بلغت 94.1 في المئة.

ولم يظهر على أي شخص من المشاركين الذين تلقوا اللقاح، أي نوع حاد من المرض، كما تقول الشركة، وخطوة الترخيص واجبة قانونيا قبل الشروع في عملية توزيع اللقاح.

ويأتي تحرك موديرنا بعد ساعات على بدء تحالف "فايزر وبيونتك" في عملية شحن اللقاح إلى الولايات المتحدة.

وذكر مراسل سكاي نيو عربية أن الدفعة الأولى من لقاحات الشركتين نقلت من مصنع في بروكسل في بلجيكا إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، على متن رحلة طيران تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن كمية اللقاحات التي وصلت إلى شيكاغو، لكن تقارير صحفية تحدثت عن "شحنة كبيرة".

وكانت "فايزر وبيونتك" قد تقدمتا بطلب للسلطات الأمريكية، من أجل الحصول على ترخيص لاستخدام اللقاح، ومن المتوقع أن يصدر خلال 10 أيام.

ولا يمكن تداول اللقاح طبيا حتى يحصل على الترخيص، لكن من الممكن إرساله إلى مواقع التوزيع للسماح بتسليم أسرع بمجرد الحصول على الموافقة على تداوله، لكسب الوقت وإنقاذ الأرواح.

وكانت شركة موديرنا قد أعلنت في 16 نوفمبر الجاري أن لقاحها المضاد للفيروس أظهر فاعلية بنسبة 94.5 بالمئة.

وجاء إعلان الشركة الأمريكية بعد أيام قليلة على إعلان تحالف فايزر وبيونتيك عن التوصل إلى لقاح بفاعلية 90 في المئة، وفي وقت لاحق قالت الشركتان إن الفاعلية ارتفعت إلى 95 في المئة.