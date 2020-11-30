مستشار الصحة اللبناني: وصول مليون و500 ألف من لقاح فايزر فبراير المقبل

قال مستشار وزير الصحة اللبناني بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، الدكتور محمد حيدر، إنه جرى زيادة عدد الأسّرة في العناية المركزة، وكذلك في الغرف العادية بالمستشفيات، ووصلت نسبة الأشغال إلى 80%، ليتم استيعاب عدد مرضى أكثر، ومتوقع زيادة عدد أسّرة 50 سرير قطاع عام، و100 في القطاع الخاص، ودخول القطاع الخاص ساعد على تخفيف الضغط على القطاع الصحي.

وأضاف "حيدر" خلال مداخلة عبر برنامج "سكايب"، في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن نتائج الإقفال العام للمحلات ستظهر الأسبوع المقبل، لأنه سيكون مر 4 أسابيع لأن أسبوعين ثانين غير كافيين لدراسة الأرقام ولكن الملاحظ أن عدد الإصابات الخطيرة قل وأصبح المواطن اللبناني لا يلجأ إلى المستشفيات إلا إذا كانت الحالة خطيرة وتحتاج للرعاية في المستشفى.

وأوضح أن الأرقام الدقيقة لتأثير الإغلاق، على عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خاصة أن الحكومة أن الحكومة اللبنانية، تتخذ خطة مرنة من أجل الوضع الاقتصادي الدقيق جدا، في لبنان وتسعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وكذلك تأمين القوت اليومي للمواطنين، وهذا الإغلاق الجزئي، سيحرك الاقتصاد ويقلل الضرر الاقتصادي الواقع على المواطنين.

وذكر مستشار وزير الصحة اللبناني، بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه تم التعاقد والاتفاق على استيراد لقاح شركة فايزر، وستصل لبنان شحنة بها مليون و500 ألف وحدة في فبراير المقبل، وكذلك لقاح كوفاكس، وسيتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لشراء أي لقاحات جديدة، تظهر تفيد في التحصين ضد كورونا، أما في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل 2021، سيصل لبنان 250 ألف وحدة من اللقاح.

وظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019، وانتشر منها إلى باقي دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباء في مارس 2020.