لو المرتب منزلش.. إزاي تصرفه مقدما في أي وقت من الشهر؟

تقدم البنوك خدمات مختلفة للعملاء بين الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وبرامج التمويل المختلفة، والقروض، بجانب خدمة صرف الراتب مقدمًا.

وتقدم "الوطن" استمرارًا لخدمة أخبار البنوك التي تقدمها لقرائها، تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدمًا من بنكي مصر وكريدي أجريكول، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كالتالي:

تفاصيل برنامج صرف الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول

يصل سحب الراتب مقدمًا من بنك كريدي أجريكول إلى 50% من متوسط المرتب الشهري المحول على بنك كريدي أجريكول، ويجب إتمام عملية تحويل المرتب في حساب كريدي أجريكول لمدة ثلاثة أشهؤر متتالية على الأقل قبل طلب الحصول على الخدمة، وذلك وفقا للضوابط التالية:

- قيمة الفائدة شهريًا 2%، ومصاريفها السنوية من 100 حتى 150 جنيها.

- يمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

- يتم تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي.

- حد سحب الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول متجدد.

- يمكن سحب الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول في أي وقت بالشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول

وحدد البنك المستندات المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول كالتالي:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب.

تفاصيل برنامج صرف الراتب مقدمًا من بنك مصر

كما يقدم بنك مصر خدمة صرف الراتب مقدمًا وفق المواصفات والضوابط التالية:

- أعلى قيمة تسهيل تصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20.000 جنيه، وحد أدنى 500 جنيه.

- سعر العائد لا يصل لـ1%، والمصاريف الإدارية 50 جنيه سنويًا.

- إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال نفس الشهر.

- إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

- سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

- مدة سداد تصل إلى عامان مع إمكانية التجديد بدون أي مستندات جديدة.

- الحد الأدنى للمرتب يكون 1000 جنيه للقطاع العام وللقطاع الخاص 1500 جنيهًا.

- ويتم التقديم من خلال أي فرع، وسيجري فتح حساب مدين لإمكانية سحب الراتب مقدمًا.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدمًا من بنك مصر

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة في التالي:

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر أو مفردات مرتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهران على الأكثر.

- طلب الحصول على التسهيل، وصورة بطاقة رقم قومي سارية.