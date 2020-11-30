النيابة العامة: "نيابة روما" تتفهم قرارنا بغلق ملف قضية "ريجيني" مؤقتا

أصدرت النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية بروما، بيانا، في واقعة مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، وذلك في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين «النيابة العامة المصرية» و«نيابة الجمهورية بروما» على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

وأكدت «النيابة العامة المصرية»، أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري، بموالاة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم «نيابة الجمهورية بروما» قرار «النيابة العامة المصرية».