قطعتان لكل طالب.. افتتاح معرض الملابس الدائم بجامعة المنصورة بسعر رمزي

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، مساء اليوم الإثنين، المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات الطلابية، الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ويضم نحو 2500 قطعة ملابس.

حضر الافتتاح كل من الدكتور عمر الشهابي، عميد كلية العلوم الأسبق، وأسامة موسى، أمين عام الجامعة، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتورة جيهان عبد الواحد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العقل الذهبي للتدريب والاستشارات، ولفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وفريق طلاب المحروسة، وعدد كبير من طلاب الجامعة.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، إن المعرض يهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل طلاب الجامعة وأولياء أمورهم من خلال توفير ملابس جديدة تتناسب مع ذوقهم، حيث يضم المعرض أكثر من (2500) قطعة ملابس جديدة، وذلك في المرحلة الأولى للمعرض، ويتم شراء قطع أخرى طوال فترة إقامته، لدعم أكبر عدد من طلاب الجامعة المستحقين.

وأوضح الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة، أن المعرض يضم عددا كبيرا من الملابس الرجالي والحريمي الجديدة، التي يستفيد منها طلاب الجامعة بحد أقصى قطعتين لكل طالب، من خلال كوبونات يتم صرفها للمستحقين من خلال وكيل شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكل كلية.

يذكر أن المعرض يحتوي على ملابس جديدة "رجالي وحريمي" عبارة عن "بناطيل، سويت شيرت، بلوفرات، قمصان"، وذلك بأسعار رمزية للطلاب.

وخصص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رقم واتساب (01000742323) للطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على منتجات المعرض، بحيث يرسل الطالب رسالة على الواتساب تحتوي على "الاسم، الكلية، الفرقة الدراسية، ورقم التليفون".

ومن جهة أخرى، احتفلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، اليوم بتخرج الدفعة 43 بمدرج الدكتور عبد المنعم البدراوى، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شريف يوسف خاطر، عميد الكلية، والدكتور رضا عبدالسلام إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الله الهوارى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم عبدالله عبدا لرءوف، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأعضاء الهيئات القضائية.