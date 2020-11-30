بالمواصفات.. دليلك لشراء هاتف بسعر أقل من 2000 جنيه

مع زيادة المنافسة بين الشركات المختلفة، يكون اختيار هاتف مناسب أمرا مُحيرا، وإذا كنت تريد شراء هاتف بسعر أقل من 2000 جنيه وإمكانيات جيدة، تقدم "الوطن"، في التقرير التالي قائمة بمواصفات الهواتف وأسعارها:

هاتف Xiaomi Redmi 6A

يبلغ سعر هاتف Xiaomi Redmi 6A بين 1000 جنيه و1300 جنيه.

الذاكرة الداخلية: 16 جيجا

الرامات: 2 جيجا رام

الكاميرا الخلفية: 13 ميجا بيكسل

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل

هاتف انفينيكس سمارت 4

يتراوح سعر هاتف انفينيكس سمارت 4 بين 1300 جنيه و1400 جنيه.

الذاكرة الداخلية: 16 جيجا

الرامات: 1 جيجا رام

الكاميرا الخلفية: 8 ميجا بيكسل

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل

هاتف سامسونج A01 Core

يبلغ سعر هاتف سامسونج A01 Core بين 1400 جنيه و1500 جنيه.

الرامات: 1 جيجا رام

الذاكرة الداخلية: 16 جيجا بايت

الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل

هاتف أونر 8S

يتراوح سعر هاتف أونر 8S بين 1500 جنيه و1600 جنيه.

الرامات: 2 جيجا رام

الذاكرة الداخلية: 32 جيجا بايت

الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل

هاتف سامسونج A11

يتراوح سعر هاتف سامسونج A11 بين 1800 جنيه و1900 جنيه.

الرامات: 2 جيجا رام

الذاكرة الداخلية: 32 جيجا بايت

الكاميرا الخلفية ثلاثية: 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بيكسل