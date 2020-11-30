جامعة عين شمس: نسبة وفيات كورونا في مستشفيات الجامعة لا تتجاوز 3.5%

قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، إن مستشفيات العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التابعة للجامعة سواء كان المستشفى الميداني بجوار مستشفى عين شمس التخصصي بالعباسية، أو مستشفى عين شمس بالعبور، تستوعب جميع الحالات الواردة إليها.

وأوضح "صالح"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة قامت الفترة الماضية بعد الانتهاء من الموجة الأولى لكورونا المستجد، قامت باسترجاع العمل بقوائم الانتظار وإنتظام العمل بكافة العيادات، لافتا إلى ان جامعة عين شمس من خلال مستشفياتها تعمل وفقط خطة لـ3 محاور، الاولى العمل بأقسام الطوارئ طبيعياً و العمل بمستشفيات العزل لكورونا وكذلك العمل على الإسراع من تقليل قوائم الانتظار.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البحث العلمي، أن الدرسات والأبحاث العلمية تجرى دون توقف فيما يتعلق بكورونا وغيرها من الأبحاث العلمية المتعلقة بالقضايا المجتمعية، لافتاً إلى أنه يوجد عدد كبير منها تم نشره في مجالات علمية حتى الآن، لافتاً إلى أنه تم العمل على أكثر من بحث، أبرزها عما بحث عن 3 مسحات للعاملين الجيش الأبيض، الأولى في بداية الأزمة والثانية منتصفها والثالثة نهاية الموجة الأولى، مشيراً إلى أنه سيتم ترجمتها لأبحاث، وبحث آخر عن الوفيات في مستشفيات العزل، وبحث آخر عن المجوعات الأكثر عرضة للإصابة، وبحث آخر عن الوصول للإجابة عن سؤال.. هل كورونا دخلت مصر قبل شهر يناير ولا بعده؟ والإجابة أنها دخلت بعد يناير.

وتابع، ان نسب الوقيات بمستشفيات العزل من المصابين بكورونا فقط هى لا تتجاوز الـ3.5% وذلك بسبب الكورونا، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من قبل مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، بتوفير كل الإمكانيات للمستشفيات الجامعية، مضيفاً أن المستشفيات الجامعية مستعدة على أكمل وجه لمواجهة أي طوارئ، وذلك وفقا للخطة الموضوعة، لافتا إلى أن المستشفيات مجهزة بـ 310 أسرة طبية لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين، منها 50 سرير رعاية ما بين مركزة ورعاية متوسطة.