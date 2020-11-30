أطباء عن تساقط أسنان المتعافين: ربما كورونا السبب

أعراض جديدة ظهرت على المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد أشهر من تعافيهم من العدوى، تمثلت في فقدان الأسنان، حيث نشرت "سكاي نيوز" ما حدث مع فرح خيميلي 43 عامًا، المقيمة في نيويورك، أن أحد أسنانها سقط أثناء تناولها قرص نعناع، بدون أي شعور بالألم، أو ظهور آثار دماء، وذلك بعد تعافيها من عدوى "كوفيد 19" بأشهر، وفقًا لـ"نيويورك تايمز".

وشخص الأطباء حالة "فرح"، بأنها تعاني من تآكل في عظام الفك والأسنان، كما سجلت حالات مشابهة لامرأة وصبي، فقدا أسنانهما بنفس الطريقة، بعد تعافيهما من عدوى فيروس كورونا.

بعد 11 شهرا من وجود جائحة كورونا، أصبح هناك معرفة بما يسمى متلازمة ما بعد كورونا، وفقًا لما قاله الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، والأمراض المعدية، مضيفًا أن المتلازمة ممكن أن تشمل أعراضًا عصبية وجلدية وفي الجهاز الهضمي، ومن الوارد وصولها إلى الأسنان، إلا أنها لم تؤكد حتى الآن.

وأضاف "عز العرب" لـ"الوطن"، أن التفسير العلمي الدقيق لظهور حالات تساقط الأسنان مع متعافي كورونا لم تحدد بعد، وذلك انتظارا لنتائج الدراسات والملاحظة عليهم بالتعاون مع أطباء الأسنان، لمعرفة مدى تأثير الفيروس على الكالسيوم، ومعرفة إحصائية بالنسبة له، فضلا عن مستويات ودلالات الكالسيوم ومكونات العظام، وإذا كان التأثير ناتجا عن الهشاشة أم لا، وبالتالي معرفة تأثيره على الأسنان.

وأشار أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، والأمراض المعدية، إلى أن هناك أعراضا تأتي لنسبة بسيطة من الأشخاص، وأعراضا أخرى نسب حدوثها أكبر، ولذلك تتطلب الأعراض النادرة المزيد من الدراسات، لافتًا إلى أنه ممكن التعافي من الفيروس وزوال أعراض السخونية والكحة والجهاز الهضمي، لكن تستمر أعراض مثل الصداع والاضطرابات العصبية والنفسية لدى المتعافي.

طبيب: لم يُثبت حتى الآن علاقة كورونا بأعراض تخص الأسنان

ومن جانبه، أكد الدكتور نبيل العطار، استشاري طب الأسنان، أنه لم يثبت حتى الآن ظهور أي أعراض أساسية أو جانبية لمصابي أو متعافي كورونا تتعلق بالأسنان، مشيرًا إلى أنها قد تكون حالات مرتبطة بوجود مشكلات في هشاشة العظام أو مصابي السكر.

وأوضح "العطار" لـ"الوطن"، أن الأسنان تتكون في الجنين منذ وجوده في رحم الأم، والكالسيوم بها لا يقل أو يزيد ولا تتغير، ولكن خلال فترة التكوين لدى الأطفال إلى 8 سنوات ممكن أن يساعد تناول الكالسيوم على تكوينها.