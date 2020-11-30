الخارجية الفرنسية: ندعو لضبط النفس وتجنب التصعيد بعد اغتيال زاده

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، داعية لضبط النفس وتجنب أي تصعيد للتوترات.

وقالت الخارجية الفرنسية تعليقا على اغتيال فخري زاده، اليوم الاثنين، إنها "تلقت بقلق" نبأ اغتيال العالم.

وأضافت: "ندعو لضبط النفس والحفاظ على قنوات الحوار والتفاوض. وفي هذا السياق نجدد دعوتنا لتجنب تصعيد التوتر".

يذكر أن العالم الإيراني البارز اغتيل يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري.

وتوعدت إيران مرتكبي جريمة الاغتيال بالانتقام، متهمة إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء العملية.

وحمّلت إيران إسرائيل مسؤولية الاغتيال وهددت بالانتقام. ولكن على عكس الانتقام شبه الفوري ضد القواعد الأميركية في العراق لقتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فإن الإيرانيين هذه المرة سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لإعداد ردهم.

وكان العالم محسن فخري زاده قائدا للبرنامج النووي الإيراني، وكان سليماني مسؤولاً عن نشاط إيران السري في المنطقة. ويعني قتله تأثيرا مماثلا كما حدث لسليماني.

واعترف قائد الجيش الإيراني محمد باقري بأن الاغتيال كان ضربة كبيرة لمؤسسة الدفاع الإيرانية. وأبلغ مسؤولون إسرائيليون العديد من وسائل الإعلام في إسرائيل على أنه بدون فخري زاده سيكون من الصعب على إيران مواصلة برنامجها النووي.

وتجادل إيران بأن البرنامج النووي الإيراني حقق تقدما هائلا، ولا يعتمد على شخص واحد. لقد كان فخري زاده يتمتع بمهارات تنظيمية وإدارية خاصة، وكان مسيطراً جداً داخل المؤسسة الدفاعية الإيرانية، لكن البرنامج النووي الإيراني سيستمر بعد وفاته.

ويأتي مقتل فخري زاده في إطار ما يبدو أنه محاولة من قبل إدارة ترمب وحكومة نتنياهو لاستخدام الوقت المتبقي حتى يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه لمزيد من الضغط على إيران.

ولم تخف إدارة ترمب طموحها بجعل من الصعب على بايدن استئناف المحادثات مع إيران والانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وتشكل العقوبات والعمليات السرية والتهديدات بضربات عسكرية جزءًا من هذا الجهد. وقد كانت زيارة وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى المنطقة في الأسبوع الماضي جزءًا من الجهود المبذولة لزيادة الضغط على إيران.