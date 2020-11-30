إيران: اغتيال فخري زاده تم بعملية معقدة وأسلوب جديد بالكامل

اتهمت إيران، الاثنين، إسرائيل وجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، بالضلوع في اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، إن اغتيال العالم البارز فخري زاده، تم بعملية "معقدة" وأسلوب "جديد بالكامل".

واتهم "شمخاني"، إسرائيل باستخدام "أجهزة إلكترونية" لقتل فخري زاده، العالم الذي أسس البرنامج النووي العسكري الإيراني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عن بعد.

وأدلى "شمخاني"، بهذه التصريحات في جنازة فخري زاده، فيما تعهد وزير الدفاع الإيراني بمواصلة عمل الرجل "بسرعة وقوة كبيرتين".

كان فخري زاده، يترأس ما يسمى برنامج "آماد" الإيراني، الذي زعمت إسرائيل والغرب أنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذا "البرنامج المنظم" انتهى في عام 2003، ووافقت وكالات الاستخبارات الأميركية على هذا التقييم في تقرير عام 2007.

وأوضح "شمخاني"، أن الاغتيال، الذي نفذ الجمعة قرب طهران، كان عبارة عن "عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان"، مضيفا "استخدم العدو أسلوبا جديدا بالكامل، واحترافيا".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن السلاح المستخدم في اغتيال العالم فخري زاده مصنوع في إسرائيل.