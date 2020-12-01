تاجر مخدرات يقتل شريكه بالمنوفية: معاه فلوس كتير وأنا عايز أتفسح

أدلى تاجر مخدرات باعترافات تفصيلية، أمام المحكمة المختصة خلال النظر في أمر حبسه، على ذمة اتهامه بقتل شريكه في تجارة المخدرات، وأمر قاضي المعارضات، بتجديد حبسه لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية القبض على المتهم، بعدما أثبتت التحريات ارتكابه الجريمة، واعترافه بعد القبض عليه، بقتل شريكه، داخل منزل مهجور، يتخذه الأخير كمخبأ له.

"هو معاه فلوس من البيعة الأخيرة.. وكنت محتاجهم ضروري عشان عايز أتفسح وأروق على نفسي".. هكذا قال المتهم أمام أجهزة الأمن بعد القبض عليه، وروى تفاصيل معرفته بشريكه المجني عليه، قائلا إنهما اتفقا قبل أشهر على المشاركة فى تجارة المخدرات، عن طريق شرائها وترويجها، ثم يقتسمان مبلغ الحصيلة بينهما.

وأضاف أنه بدأ نشاطه مع المجني عليه، وكان يوصله إلى منزل مهجور كان يتخذه المجني عليه مخبأ له بعيدا عن أعين الأمن، ويخبأ فيه حصيلة تجارته، ويبيت فيه يوميا.

وأكد المتهم وهو سائق ويبلغ من العمر 25 عاما، إن بدأ يخطط في كيفية الحصول على مبلغ مالي كبير من شريكه المجني عليه، فلم يجد وسيلة لذلك إلا قتله والتخلص منه، ثم الاستيلاء على الأموال التى يحتفظ بها نتيجة تجارتهما.

وعن يوم الجريمة، قال المتهم إنهما انتهيا من توزيع مواد مخدرة ثم قام بتوصيله إلى المنزل المهجور، وبعدها ودعه، وادعى أنه متوجه إلى منزله واتفقا على اللقاء صباح اليوم التالي.

وتابع المتهم: "استنيت شوية وبعدين رجعت تاني، ودخلت بهدوء لقيته نايم جوا البيت، وكانت معايا ماسورة حديد، وبدون تردد ضربته على راسه أكتر من مرة، واستنيت شوية، وتأكدت أنه مات".

وأوضح المتهم، خلال اعترافاته، أنه استولى على مبلغ 30 ألف جنيه، وبندقية آلية كانت بحوزة شريكه، و13 طلقة من ذات العيار، و500 جرام من مخدر الهيروين، ولاذ بالفرار، قبل أن يقع فى قبضة الشرطة، بعد أيام من الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، تلقت بلاغا بالعثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، فى حالة تعفن، وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه مسجل خطر ومطلوب ضبطه على ذمة قضية قتل، وسابق إتهامه فى 9 قضايا متنوعة.

وأكدت التحريات أن شريك المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، بغرض سرقته، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، واعترف تفصيليا بارتكابها، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة القضية، قبل أن يأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه.