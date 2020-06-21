قتل عمد وبيع للوهم.. أطباء يُحذرون من وصفات الأعشاب لعلاج كورونا

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو، يرصد قيام البعض بالنصب على مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، واستغلال الأزمة من أجل تحقيق مصالح مادية، أظهر قيام شخص بالادعاء أنه يُعالج فيروس كورونا من خلال وصفات بالأعشاب، وذلك خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"

"الدراسات الدوائية": ادعاء شخص بعلاج كورونا بالأعشاب جريمة ونصب

واستنكر الدكتور علي عبد الله، رئيس مركز البحوث والدراسات الدوائية، ما تضمنه الفيديو، مؤكدًا أن ما ظهر بالفيديو ما هو إلا جريمة ونصب باسم العلاج واستغلال مرضى كورونا الذين هم في حاجة لعلاج من أجل تحقيق مبالغ مالية، مشددًا على ضرورة تدخل نقابة الصيادلة من أجل تقديم هذا الشخص للجنة تأديب.

وأضاف عبد الله، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن هناك أبحاث قالت إن هناك مادة تستخلص من الحشيش والأفيون تعمل كمسكن أو كعلاج لكورونا، وهذا الأمر لا يُعني دعوة المواطنين بتناول الحشيش كعلاج للفيروس، ولكن يتم استخلاص تلك المادة بضوابط معينة وبقواعد معينة بعد استخلاصه.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي عشب للعلاج يكون ثمن الكيس منه أو الجرعة 500 جنيه "ده عملية نصب كاملة"، ولكن في الوقت ذاته الطب الحديث استخلص عددا من الأعشاب في إنتاج عدد من الأدوية طبقا لأبحاث ودراسات.

الخياط: طرح وصفات شعبية على الانترنت لعلاج كورونا مأساة بكل المقاييس

وعلى جانب آخر، وصف الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، ما تضمنه الفيديو بوجود وصفات شعبية من الأعشاب لعلاج مرضى فيروس كورونا بأنه مأساة بكل المقاييس وجريمة مكتملة الأركان، كونها تتعلق بأرواح مواطنين، وذلك خلال مداخلة في نفس البرنامج.

وأشار الخياط، إلى أنه لا شيء أصعب من المتاجرة بآلام المواطنين وأمراضهم، وما تضمنه الفيديو بشأن طبيب يدعي أنه يُعالج فيروس كورونا بالأعشاب، ليس صحيح وهذا ليس طبيب بل "نّصاب"، على حد وصفه، كون الوصفات الشعبية من الأعشاب لم يتم تجربتها أو دراسة تأثيرها من قبل الخبراء.

وأكد أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، أن الوصفات الشعبية تُعد تجارة واستغلال لأزمة كورونا، فلا يوجد علاج أو دواء منذ بدء الخليقة يعالج أي مرض بنسبة مائة بالمائة، كما أن هناك فارق كبير بين الأدوية والعلاج بالأعشاب، فلا يمكن استخدام الأعشاب في العلاج إلا بعد استخلاص المادة الفعالة والنافعة منه بقدر معين، ويتم إجراء العديد من التجارب عليه.

استاذ مناعة: بيع وصفات عشبيه على أنها علاج لمرضى كورونا بمثابة قتل عمد

وفي نفس الاتجاه، استنكر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، الواقعة، معتبرًا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من الوصفات العلاجية العشوائية لعلاج كورونا هو استغلال للأزمة وبيع الوهم للمواطنين، واستغلال حاجة المواطنين خاصة البسطاء.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن الدراسة على الأدوية والأعشاب لابد أن تكون دراسات محكمة للوقوف على مدى فعاليته، ولكن أن يظهر أحد ويُعلن أنه يُعالج كورونا بالأعشاب دون اتباع الاجراءات اللازمة وأخذ موافقة من وزارة الصحة يُعد هذا بمثابة قتل عمد.