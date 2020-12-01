بدون تصريح وفعل فاضح.. تهم تنتظر سلمى الشيمي بعد أزمة "الفوتو سيشن"

حالة من الجدلة أثيرت في الساعات الماضية عقب انتشار جلسة تصوير لعارضة الأزياء المصرية سلمى الشيمي، بأزياء فرعونية جريئة في منطقة سقارة الأثرية، وهو ما أبدى البعض استياءه عليه، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليها، منذ قليل.

وبعد انتشار "الفوتو سيشن" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت مأموريات من الأجهزة الأمنية، ورصدت أماكن تواجد وتردد المتهمة، حتى تمكنت من القبض عليها.

قانوني: عارضة الأزياء تواجه تهمتين محتملتين

وتعليقا على هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن لا بد من ترقب تحقيقات النيابة العامة وتحريات مباحث الآثار، حيث إنه من الممكن أن تكون هناك جوانب خفية في الواقعة وستكشفها التحقيقات في الآونة المقبلة.

وأضاف "سعداوي" لـ"الوطن"، أنه طبقا لمبدأ الشرعية والمبادئ الحاكمة في المواد الجنائية، فتصوير الشخص لذاته وعرض صورة لا يشكل جريمة، حيث إن زيها فرعوني وسبق ارتداه العديد من الفنانات، ولكن المختلف هنا هو الغرض من جلسة التصوير.

وأشار خبير القانون الجنائي، إلى أن "الفوتوسيشن" إذا سلمت التحقيقات أن هناك بعض الصور التي تشكل خدشا للحياء العام والتقطت بهدف إثارة الغرائز، فستصبح "الشيمي" متهمة بفعل فاضح في الطريق العام، طبقا للمادة 269 عقوبات وعقوبتها الحبس الذي تصل مدته لـ3 سنين.

وأوضح أنها إذا كانت قد دخلت إلى المنطق الأثرية والتقطت تلك الصور بدون أخذ تصريح بالدخول، فهي إذا أمام جريمة طبقا للمادة 42 من قانون حماية الآثار، وعقوبتها الحبس شهر أو الغرامة.

مدير منطقة "سقارة": التصوير في الأماكن السياحية يحتاج إلى تصريح

قال صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة، إن قصة "فتاة سقارة"، تبدأ من أن هناك فتاة مصرية تُدعى سلمى الشيمي، جاءت يوم الأربعاء الماضي، وجلست في المكان لمدة نصف ساعة، وبعد رؤية "الفوتوسيشن"، تم التحقيق في الأمر، وفحصه، وجرى تحويل الأمر لجهات التحقيق، ووزير السياحة والآثار، والأمين العام للآثار مصطفى وزيري.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها دخلت هي وشخصين آخرين، بتذكرة زيارة طبيعية، ولكن التصوير في تلك الأماكن السياحية من المفترض أن يكون هناك تصريح بها، ولذلك تم تحويل الأمر لجهات التحقيق.