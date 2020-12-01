مصرع 2 في واقعة اعتداء مريض نفسيا على 6 أشخاص بطوخ

شهدت واقعة اعتداء مختل عقليا على 6 أشخاص بسكين فى الشارع بقرية السيفا، مصرع اثنين من مصابي الحادث متأثرين بإصابتهما في الحادث، بينما يتم الآن إسعاف 4 آخرين، اثنين منهما فى حالة خطرة وفي غرفة العمليات بببنها الجامعي وآخران تم نقلهما إلى أحد المستشفيات الخاصة ببنها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة جثتي المجني عليهما وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المتهم النفسية والذهنية.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسي، يفيد بتعدى مريض نفسيا على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين قيام مريض نفسي يدعى "أحمد ج" بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما، عامل، توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم، 22 عاما، خامسة كلية طب، توفى هو الآخر متأثرا بإصابته.

فيما أصيب كل من منصور علي متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطا الله بإصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة كما تم نقل الاثنان الآخران إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج.

وانتقل مدير الأمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين وأمر بتوفير الرعاية الطبية لهم فورا.

فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.