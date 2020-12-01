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" الهجرة" تصدر عددا خاصا من مجلة "مصر معاك"

كتب:

الوطن
09:39 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
" الهجرة" تصدر عددا خاصا من مجلة "مصر معاك"

تصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الثالث والعشرين من مجلة "مصر معاك" والذي حرصت الوزارة على أن يحمل طابعًا خاصًا، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رعايته لمبادرة "اتكلم عربي"، لدورها في تعميق الهوية المصرية وتعريفهم بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

يضم العدد أيضًا، تفاصيل انطلاق الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة الدكتورة "نعمت شفيق" ونخبة من الوزراء ورجال الصناعة.

وفي هذا العدد أيضًا، رصدت وزارة الهجرة، مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، إلى جانب رسائل السفيرة نبيلة مكرم للمصريين بالخارج وتفاصيل الموضوعات الأخرى، تجدونها في المجلة بالضغط هنا

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