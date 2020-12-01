هبوط أسعار النفط مع إرجاء "أوبك+" لمحادثات سياسة الإنتاج لعام 2021

نزلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، إذ عادت المخاوف بشأن زيادة المعروض إلى الواجهة، بعد إرجاء المنتجين الكبار محادثاتهم بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه جائحة كورونا المستجد "كوفيد19" تقويض الطلب على الوقود، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وهبط خام "برنت" بنسبة 0.5% إلى 47.62 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش"07:50 بتوقيت القاهرة"، بعد أن هبط بما يزيد عن 1% أمس الاثنين.

وتراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.5% أيضا إلى 45.11 دولار للبرميل، بعد أن نزل 0.4% في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 27% بعد أن أنعشت تطورات لقاح ضد كوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.

وأرجأت مجموعة "أوبك+" محادثاتها بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل إلى الخميس المقبل، وفقًا لما قالته ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، إذ ما زال هناك خلاف بين كبار المنتجين على كمية النفط التي يتعين عليهم ضخها في ظل ضعف الطلب.

ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج الحالية مليوني برميل يوميا اعتبارًا من يناير المقبل، لكن مع استمرار تعرض الطلب لضغوط من الجائحة، قالت مصادر إن "أوبك+" تدرس تمديد التخفيضات القائمة إلى الأشهر الأولى من العام المقبل.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إلى أن المملكة العربية السعودية تدرس استقالتها من منصب الرئيس المشارك للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك +".

وأضافت الوكالة أن دولة الإمارات سترفض عرض تولي الرئاسة المشتركة للجنة في حال حسمت السعودية قرارها بالاستقالة.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن ثلاثة مصادر في أوبك أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ذكر في اجتماع أوبك، أمس الاثنين أنه سيتنحى عن المشاركة في رئاسة لجنة المراقبة الوزارية، ومن غير الواضح سبب اعتزامه ذلك.

ويتعين على "أوبك+" التوصل إلى توازن دقيق بين دفع الأسعار للصعود بما يكفي لمساعدة ميزانيات الدول الأعضاء لكن ليس بشكل حاد يؤدي لزيادة الإنتاج الأمريكي المنافس.