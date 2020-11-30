قبل اجتماعها اليوم.. تعرف على أبرز المعلومات عن مجموعة "أوبك بلس"

تجتمع اليوم، مجموعة "أوبك بلس"، لمناقشة ما يمكن التوصل إليه فيما يخص أسعار النفط العالمية، لتتخذ قرارها سواء بخفض كميات الإنتاج أو الثبات على ماهو عليه الآن، أو زيادة كمية الإنتاج.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية أبرز المعلومات والحقائق الخاصة بالمجموعة:

- "أوبك بلس"، هي اتفاق تم توقيعه عام 2019، بين أعضاء الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وعددهم 13 دولة، بجانب عدد من الدول الأخرى غير الأعضاء.

- يحمل الاتفاق مسمى "تحالف فيينا".

- تم توقيع الاتفاق بهدف متابعة أسعار النفط العالمية، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بخفض أو زيادة الإنتاج فيما يتوافق مع متطلبات السوق.

-يضم الاتفاق 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

-من أبرز الدول المشاركة في الاتفاق: السعودية، روسيا، المكسيك، كازخستان، ماليزيا، العراق، الكويت وغيرها من الدول.

-اتخذ اتفاق "أوبك بلس"، قرارا بخفض الإنتاج للدول المشاركة فيه بعد حرب الأسعار التي قامت بين روسيا والسعودية في ذلك الوقت.

-قررت المجموعة في أبريل، الاتفاق على أكبر خفض للإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا بحلول مايو 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، وانخفاض الطلب والأسعار.

-كما توالت الاتفاقات على نسب الخفض حتى يتواكب العرض مع الطلب.

وقد اتخذت "أوبك بلس"، قرارات تخفيض الإنتاج للدول المنتجة للنفط خلال الشهور الماضية، نظرا لإغلاق عدد كبير من الدول بسبب تفشي فيروس كورونا بها، وتوقف العديد من الصناعات، وكذلك ركود الطلب على المنتجات البترولية والوقود، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب.

وساهم القرار في جزء من انتعاش السوق العالمي للنفط وارتفاع الأسعار خاصة مع تعافي الطلب بسبب انخفاض أعداد الإصابة وبدء عدد من الدول والشركات الطبية العالمية في الإعلان عن لقاح خاص لفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تتخذ "الأوبك بلس" خلال اجتماعها اليوم وغدا، قرارا إما بزيادة الإنتاج أو تثبيته على الحد الحالي له، أو اتخاذ قرار بخفضه نظرا لدخول عدد من الدول في الموجه الثانية من فيروس كورونا.