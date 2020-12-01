روسيا تسجل 26 ألفا و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 26 ألفًا و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و322 ألفًا و56 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس بواقع 6524 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ3697 إصابة، بينما سجلت منطقة ضواحي موسكو 1104 حالات.

وأوضح أنه تم تسجيل 569 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 40 ألفا و464 حالة وفاة، في حين تماثل 24 ألفًا و763 شخصًا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و803 آلاف و467 متعافٍ.